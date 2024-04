À la découverte d’Atlas Essaouira Riad Resort, une destination vibrante

À Essaouira, ville portuaire au charme authentique et aux remparts crénelés garants d’un devoir de mémoire, l’hôtel Atlas Essaouira Riad Resort offre l’illusion d’un navire trônant sur l’océan Atlantique.

Les chambres et suites s’ouvrent sur ce panorama exceptionnel ; dès leur arrivée, les voyageurs admireront les vagues se briser sur la côte, les voiles colorées des kitesurfers danser dans le ciel et le soleil couchant embraser l’horizon.

Au sein de l’hôtel, les jardins andalous offrent un moment de détente, de méditation ou de contemplation. Des espaces chaleureux et intimistes pour se retrouver, partager et célébrer. Détendez-vous au bord de la piscine extérieure, savourez un délicieux repas dans l’un des restaurants de l’hôtel ou sirotez un

cocktail en terrasse face à la mer.

Atlas Essaouira Riad Resort vous invite à un véritable voyage gastronomique. Au Safran, nous replongeons dans les souvenirs des saveurs de la cuisine marocaine avec des ingrédients et un cadre digne de la légendaire hospitalité Souirie. Une après-midi à la plage ne saurait se conclure sans un dîner Aux Alizés pour une

cuisine venue d’ici et d’ailleurs. Au Seven, du poisson frais, des crustacés, des tapas et des mets légers. Pour les festivités, rendez-vous à L’Amirauté et admirez la vue.





L’établissement abrite un spa, sanctuaire de bien-être pour une parenthèse hors du temps : une piscine chauffée, des massages relaxants ou tonifiants pour retrouver vitalité, des soins à base de produits naturels et d’actifs marins. L’hôtel dispose également d’une salle de fitness pour les plus sportifs.

Paradis des surfeurs, Essaouira offre la toile de fond parfaite pour les amateurs de sports nautiques. Profitez pleinement de votre séjour, démarrez par une initiation au Kite Surf, longez la côte en quad, explorez les ruelles sinueuses et colorées de la médina, admirez sa Kasbah, mêlez-vous aux artistes exposant et écoutez la

musique gnaouie rythmant les sentiers de la ville. Laissez-vous charmer par l’atmosphère chaleureuse et conviviale de l’hôtel et profitez d’un service aux petits soins pour un séjour inoubliable.

L’Hôtel Atlas Essaouira Riad Resort incarne la promesse de la maison mère, A Collection Hotels : Offrir le cadre idéal pour des moments de partage et de célébration entre amis, en famille ou entre collègues.