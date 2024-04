X: le badge bleu rétabli pour les comptes « influents »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les comptes populaires sur le réseau social X d’Elon Musk, anciennement Twitter, ont reçu, depuis mercredi soir, des abonnements premium sur la plateforme, ainsi que le badge bleu d’authentification.

Le milliardaire avait annoncé que les comptes X avec plus de 2.500 abonnés vérifiés bénéficieraient gratuitement des fonctionnalités Premium. La coche bleue indiquant l’identité de l’utilisateur, qui a été auparavant supprimée, est réapparue sur certains comptes.

« À l’avenir, tous les comptes X avec plus de 2.500 abonnés vérifiés bénéficieront des fonctionnalités Premium gratuitement et les comptes de plus de 5.000 obtiendront Premium+ gratuitement », avait-t-il indiqué récemment. Selon le Washington Post, le rétablissement du badge bleu est « une tentative visant à attirer ou à conserver des comptes populaires alors que X fait face à une concurrence croissante de la part de Threads de Meta et d’autres plateformes sociales ».

Cette stratégie survient un an après qu’Elon Musk ait supprimé de manière controversée les badges de vérification de la plupart des utilisateurs qui en possédaient auparavant, réservant les badges bleus et une suite de fonctionnalités « premium » aux abonnés payants, alors qu’il s’orientait vers un modèle commercial basé sur l’abonnement.





Ces fonctionnalités premium incluent une réduction des publicités et un placement plus élevé dans les réponses aux publications des autres utilisateurs.

S.L.