Affaire Momo : le verdict reporté au mardi 9 avril

Le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ a décidé, ce jeudi, de reporter l’affaire du présentateur radio Mohamed Bousfiha, plus connu sous le nom de « Momo », au 9 avril 2024.

Le tribunal a entendu Momo et les autres accusés en détention provisoire. Momo a déclaré qu’il ne connaissait pas les participants également poursuivis dans cette affaire et qui sont en détention. Il a expliqué ce jeudi lors de son audition au tribunal de Aïn Sebaâ que la station de radio pour laquelle il travaille est souvent la cible de personnes malhonnêtes et de mauvaise foi, ce qui rend difficile pour lui de déceler leurs intentions.

Momo a ajouté que la personne qui a prétendu que son téléphone portable avait été volé avait déjà remporté l’un des prix offerts par la radio aux auditeurs, soulignant que cette personne cherche par tous les moyens de gagner dans les concours.

Le procureur du tribunal de première instance avait donné l’ordre de libérer le présentateur radio après son audition par la police préfectorale de Casablanca, tandis que deux personnes ont été maintenues en garde à vue.