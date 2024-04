Eau : le récap des barrages les plus et les moins remplis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de remplissage des barrages du Maroc a atteint 31,79% à ce jour, 3 avril 2024, avec un volume de retenues de plus de 5,124 milliards de mètres cubes (m3), selon la situation journalière des barrages au Royaume établie par le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Cette retenue représente une évolution par rapport au taux de 23,2% enregistré à fin janvier, fruit des précipitations importantes qui se sont abattues sur plusieurs régions du Royaume en février et mars. Ce taux reste, toutefois, en deçà de celui établi à la même date de 2023, qui était de 34,53%, avec un volume de retenues de 5,576 milliards de mètres cubes.

Cinq barrages affichent un taux de remplissage de 100%. Il s’agit des barrages de Nakhla, Chefchaouen, Acharif Al Idrissi, Oued Za, Bouhouda , sachant que leur capacité ne dépasse pas les 300 millions des m3, selon la même source.

Plusieurs barrages ont affiché des taux de remplissage supérieurs à 50%, à savoir, Tanger-Med (83%), Smir (90,2%), Moulay El Hassan Ben Al Mahdi (67,7%), Mechraa Hammadi (57,6%) Al Wahda (56,3%) et Sidi Driss (98,9%).





C’est le cas également des barrages de Sidi Chahed (50,6%), Bab Louta (53,7%), Michlifen (57,3%), Timinoutine (79,1%), Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli (72,4%), ainsi que des barrages de Yacoub El Mansour, Abou Abbass Sebti et Sidi Saïd Maâchou dont les taux de remplissage se sont chiffrés respectivement à 86,9%, 78% et 76,7%.

Pour ce qui est des grands barrages dont la capacité de stockage dépasse chacun les 500 millions de m3, Al Wahda, le plus grand au Maroc, affiche 56,3%, Wed al Makhazin est rempli à 92%, Driss Premier à 25,1%, Sidi Mohamed Ben Abdellah à 28%, tandis qu’Al Massira (2è plus grand au Maroc), ne dépasse pas 2%, Ahmed Honssali 5,4% et Bin El Ouidan 8,8%.

Par bassins, le taux de remplissage s’élève à 58,96% au Loukkos, 20,88% à Moulouya, 52,19% à Sebou, 28,27% à Bouregreg-Chaouia, 11,09% à Oum Er Rbia, 61,97% à Tensift, 21,23% à Souss-Massa, 35,14% à Draa-Oued Noun et 16,68% à Guir Ziz Rheris.