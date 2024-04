Conducteurs de poids lourds, ceci vous concerne (Ministère)

La date limite d’accès au portail de régularisation de la situation des véhicules dont le poids total en charge (PTAC) est compris entre 3,5 et 19 tonnes a été prolongée jusqu’à fin 2024, a annoncé mercredi le ministère du Transport et de la Logistique.

Cette décision permettra à une catégorie plus large de professionnels d’adhérer à l’opération de mise en œuvre du processus de régularisation de la situation des véhicules de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère avait entamé cette opération le 14 juillet 2024, via le portail électronique « tahdid-ptac.narsa.gov.ma » créé à cet effet et dont la limite d’accès avait été fixée aux professionnels au 1er mars 2024, rappelle la même source.

« Cependant, et compte tenu des conclusions des réunions techniques tenues avec les représentants du secteur et qui ont été consacrées à l’examen et au traitement des contraintes liées à ce portail, et sur la base des données relatives au nombre de demandes formulées à ce titre. Il a été décidé de prolonger la période d’accès au portail », souligne le communiqué.





A cet effet, le ministère invite l’ensemble des professionnels du transport routier à accéder à cette plateforme pour régulariser la situation de leurs véhicules, conclut-on.

S.L.