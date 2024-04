Nicolas Arnaud, nouveau DG de Rabat Business School et Doyen du Collège Management

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a procédé à la nomination de Nicolas Arnaud au poste de Doyen du « Collège Management » & Directeur Général de « Rabat Business School ». A compter de Septembre 2024, Nicolas Arnaud rejoindra les équipes de l’UIR, et aura pour mission de mettre en place un plan de développement stratégique de « RBS » qui tienne compte de la Vision « UIR 2035 » dont l’objectif est d’accueillir environ 41.000 étudiants à l’horizon 2035 au sein des futurs campus de l’UIR à travers le Royaume.

Professeur de Management et de Stratégie, titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion et d’une Habilitation à Diriger des Recherches, Nicolas Arnaud possède une solide expérience en pilotage stratégique des programmes, et une connaissance approfondie du fonctionnement des Business Schools. Durant son parcours professionnel, il a en particulier occupé des postes au sein de Sciences Po Rennes, de l’Université d’Angers et enfin de l’école Audencia, où il a notamment dirigé avec succès le Programme Grande École de 2017 à 2022 et piloté l’ensemble des programmes de formation depuis 2019.

Nicolas Arnaud apportera également son expérience en matière de reconnaissance internationale, notamment en renouvelant l’accréditation « AACSB » obtenue en 2020 par « RBS », et en poursuivant le processus d’accréditation « EQUIS » pour laquelle « RBS » a été déclarée éligible en 2023. Son rôle de Président élu du SIGEM-France (Système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management) depuis 2021, sera également un atout majeur pour contribuer au développement du réseau de partenaires internationaux de « RBS ».

Nicolas Arnaud contribuera, avec l’ensemble de ses équipes, à développer le « Collège Management », à promouvoir l’excellence académique et à renforcer le rayonnement de « RBS ». Il aura à poursuivre la dynamique initiée par son prédécesseur « Olivier Aptel » qui a permis à « RBS » entre autres, de se classer au 54ème rang des meilleures Business Schools du monde par le Financial Times, et d’être reconnue comme la 1ère Business School en Afrique.





Après ce parcours couronné de succès pour lequel il a été vivement remercié par l’UIR, Olivier Aptel rejoindra, à partir de Septembre 2024, « Paris School of Business », en qualité de Directeur Général et de Dean, continuant ainsi à œuvrer au développement de l’enseignement et de la Recherche dans les Business School à travers le monde.