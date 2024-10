Colorado : nomination de Zakaria Keurti pour piloter l’innovation et l’export

COLORADO annonce la nomination de Zakaria Keurti au poste de Directeur Général Adjoint, en charge du pôle innovation, développement et export. Avec plus de 28 ans d’expérience dans le secteur industriel, Keurti jouera un rôle clé dans l’expansion de l’activité de COLORADO au Maroc et à l’international.

En tant qu’ingénieur industriel, Zakaria Keurti mettra à profit son expertise pour impulser des projets innovants et renforcer la coordination entre les départements de l’entreprise. Ce nouveau rôle vise à soutenir la croissance stratégique de COLORADO, en s’appuyant sur des initiatives novatrices et un renforcement de sa présence à l’export.

Cette nomination marque une étape importante pour COLORADO, qui mise sur l’innovation et le développement pour consolider sa position sur les marchés nationaux et internationaux.