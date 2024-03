Le lycée Français Louis-Massignon lance une nouvelle filière, le Bachibac

Le Lycée Français International Louis-Massignon est fier d’annoncer le lancement d’une nouvelle filière, le Bachibac. L’établissement se distingue par son offre unique de filière plurilingue et internationale sur le continent africain. De plus, il occupe une position remarquable en tant que deuxième établissement dans le réseau mondial des écoles françaises à l’étranger à proposer cette formation.

Destiné aux lycéens de niveau A2/B1 du CECRL en fin de troisième et désireux de poursuivre leurs études dans le monde hispanophone, le Bachibac offre une opportunité inégalée de double diplomation en trois ans, combinant le baccalauréat français et le bachillerato espagnol.

Le Bachibac vise à offrir aux lycéens une expérience d’apprentissage enrichissante axée sur l’international, l’ouverture d’esprit, la culture et le plurilinguisme. Grâce à ce programme novateur, les élèves auront l’occasion d’explorer la langue, la littérature, l’histoire et la géographie espagnoles tout en consolidant leurs compétences linguistiques en français.

Concrètement, les étudiants inscrits au Bachibac suivront des cours de langue et littérature en espagnol (4 heures par semaine au lieu de 2 heures trente) ainsi que des cours d’histoire et de géographie en espagnol (3 heures en seconde, 4 heures en première et terminale). Cette immersion leur permettra de développer une compréhension approfondie de la culture hispanophone tout en bénéficiant d’une solide formation académique.

Le Bachibac représente bien plus qu’un simple programme scolaire. Il incarne la volonté de l’établissement et son engagement envers l’internationalisation de l’éducation, la promotion de la diversité culturelle et la préparation des lycéens à évoluer dans un monde de plus en plus interconnecté.