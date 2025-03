Enseignement supérieur: El Midaoui s’entretient avec son homologue français

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui s’est entretenu à Paris avec son homologue français Philippe Baptiste.

Cet entretien, qui s’est déroulé en marge de la participation d’El Midaoui au Dialogue ministériel mondial sur la diplomatie scientifique organisé, mercredi à l’UNESCO, a porté sur la coopération bilatérale en matière d’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les deux parties ont abordé notamment les questions relatives au suivi de la mise en œuvre de l’accord de coopération bilatérale, signé à l’occasion de la visite d’Etat au Maroc du Président français, Emmanuel Macron en octobre dernier.

L’entretien a également porté sur l’accompagnement technique de la réforme universitaire au Maroc à travers le suivi de la mise en place d’un système d’information relatif à cette question.

A rappeler que le Maroc et la France ont signé, à l’occasion de la dernière visite dans le Royaume du président français, un accord dans le domaine de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation pour la formation universitaire, la coopération scientifique et la collaboration en matière de gouvernance.

S.L.