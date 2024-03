Clean label: un effet de mode au Maroc ?

Les consommateurs marocains accordent de plus en plus d’importance à la composition des produits alimentaires dans leurs décisions d’achat, optant pour tout ce qui est naturel et sain.

« Sans sucres ajoutés », « sans conservateurs », « sans arômes artificiels », « sans lactose » ou encore « sans gluten », la concurrence bat son plein avec ces « clean labels » censés informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits. Clean label : Un effet de mode ?

En faisant ses achats au supermarché, Laila est toujours tentée de lire les étiquettes des produits qu’elle va acheter.

« J’essaie de me procurer des produits sains avec moins d’additifs et de colorants, sans me laisser séduire par les jolies promesses et les ingrédients mis en avant sur la boîte », explique Laila, dans une déclaration à la MAP.

« Pour m’assurer de la composition des produits, j’utilise une application sur mon smartphone, surtout que je suis allergique au gluten et au lactose », a-t-elle ajouté.

Pour Nouha, l’achat de produits « sans » est un choix personnel et non médical.

« On est tous d’accord que les aliments ultra-transformés sont mauvais pour la santé. La longue liste d’ingrédients que ces aliments contiennent leur fait perdre leur valeur nutritionnelle », a dit cette jeune dame, assurant qu’il ne s’agit pas d’un effet de mode mais d’un souci de sa santé.

Les réseaux sociaux ont grandement participé à cette prise de conscience grâce aux conseils des « food influencers » qui partagent quotidiennement des produits sains et des repères nutritionnels. Au Maroc, le label bio prend de l’ampleur

Avec l’entrée en vigueur de la loi n°39-12, le Royaume s’est doté d’un cadre juridique et réglementaire solide pour la production biologique, devenant le deuxième pays d’Afrique à adopter une législation spécifique à ce secteur.

Ce cadre réglementaire assure le contrôle des produits biologiques et une certification rigoureuse, garantissant leur conformité aux standards internationaux.

Parmi les labels bio marocains, BioMaroc se distingue comme une certification de référence pour les produits biologiques du pays. Les produits souhaitant arborer ce label doivent passer par un contrôle et une certification d’un organisme agréé, assurant aux consommateurs leur authenticité biologique.

Dans ce sens, Manal Ouenzar, spécialiste en agriculture biologique au Maroc, souligne la diversité remarquable des produits biologiques dans le Royaume. Cette gamme comprend une variété impressionnante, allant des huiles d’olive et d’argan aux fruits frais et secs, en passant par les plantes aromatiques et médicinales.

« L’olivier, l’amandier, ainsi que les agrumes et les cultures maraîchères occupent une place de choix parmi les principales cultures biologiques, s’étendant sur une superficie de 12.000 hectares », rappelle la spécialiste dans une déclaration à la MAP.

Cette expansion de la production biologique, poursuit-elle, a un impact majeur sur l’économie locale, générant des emplois et stimulant les exportations, notamment vers les marchés européens, qui accordent une grande valeur aux produits biologiques.

Avec le Plan Maroc Vert, le Maroc a également renforcé sa politique de labellisation des produits agricoles, y compris les produits biologiques. Cette stratégie vise à valoriser les produits du terroir marocain et à encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

À ce jour, le Maroc compte 37 produits labellisés, comprenant des indications géographiques et des appellations d’origine, couvrant une large gamme de produits, des huiles aux fruits frais et secs, en passant par les plantes aromatiques et leurs dérivés.

Dans ce contexte, Ahmed, agriculteur bio dans la région de Souss-Massa, incarne l’esprit de l’agriculture bio avec une fierté palpable. En tant qu’agriculteur, il a embrassé un mode de vie respectueux de l’environnement, trouvant dans ses pratiques une symbiose entre la tradition et l’innovation.

Pour lui, l’agriculture biologique n’est pas seulement une façon de cultiver la terre, mais une philosophie de vie. Il exprime cette conviction avec une sincérité éclairante : « Adopter l’agriculture biologique, c’est non seulement prendre soin de notre terre, mais aussi offrir des produits sains à nos consommateurs ».

Cette dualité entre la préservation de l’écosystème local et la responsabilité envers ceux qui consomment ses produits est au cœur de son engagement.

Le label BioMaroc devient ainsi l’emblème de cette démarche. Pour Ahmed, il représente bien plus qu’une simple certification, il incarne la confiance et l’engagement envers des normes rigoureuses de qualité biologique.

« Grâce au label BioMaroc, nos clients ont la garantie de la qualité biologique de nos produits », affirme-t-il avec conviction. C’est un gage de transparence et de traçabilité, une assurance pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l’impact de leurs choix sur l’environnement.

L’essor de l’agriculture biologique au Maroc témoigne de l’engagement du pays envers un développement durable et une alimentation plus saine, porté par des acteurs dévoués et une législation ambitieuse.

S.L.