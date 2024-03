Plus de 80 kg d’aliments impropres à la consommation saisis à Taounate

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 82 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et détruits par les services compétents au niveau de la province de Taounate depuis le début de l’année jusqu’au 19 mars courant.

Cette quantité a été saisie et détruite dans le cadre de plusieurs opérations de contrôle effectuées par les comités en charge du contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires au cours des deux semaines précédent le Ramadan et la première semaine du mois béni et qui ont concerné des centres urbains et ruraux ainsi que des marchés hebdomadaires au niveau de la province.

Ainsi, les comités chargés du contrôle ont effectué 14 sorties ayant porté sur plusieurs points de vente au niveau de la province ainsi que les centres urbains et ruraux, alors que 203 commerces ont été visités dans les différents points de vente soumis au contrôle.

Ces opérations interviennent à la suite d’une réunion de coordination tenue récemment au niveau de la province de Taounate sous la présidence de l’autorité provinciale et en présence des différents services chargés du contrôle et de l’approvisionnement.

Cette réunion intervient en application des dispositions de la circulaire du ministre de l’Intérieur, dans le cadre des mesures et procédures prises au niveau de la province de Taounate pour assurer un contrôle et un approvisionnement suffisant et continue des différents produits de base à l’occasion du mois de Ramadan 1445.

Au cours de cette réunion, l’autorité provinciale a rappelé le contenu de la circulaire du ministre de l’Intérieur, ainsi que de la réunion tenue via visioconférence, présidée par le ministre de l’Intérieur avec les walis des régions et les gouverneurs de préfectures et provinces du Royaume, au cours de laquelle des instructions ont été données pour le suivi continu de la situation de l’approvisionnement et l’intensification des interventions des comités de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires.

L’autorité provinciale a ainsi noté que l’approvisionnement anticipé des différentes denrées alimentaires de base au niveau de la province de Taounate est normal et régulier selon les rapports reçus des services extérieurs compétents.

L’autorité provinciale a également souligné la nécessité de coordonner les efforts de tous les services concernés afin de protéger le consommateur et de préserver sa santé et son pouvoir d’achat, en appelant les différents services concernés par le contrôle et l’approvisionnement à redoubler d’efforts et établir un programme de contrôle qui comprend l’intervention de comités intersectoriels provinciaux et locaux, notamment pendant le mois de Ramadan et ce, dans l’ensemble des marchés, points de vente et centres commerciaux situés dans le province, tout en activant des comités locaux pour un suivi quotidien.

Ces comités ont aussi sensibilisé les commerçants et les prestataires de services à la nécessité d’afficher les prix et de respecter les normes de prévention et d’hygiène, ainsi que la chaîne du froid pour les denrées rapidement périssables comme le lait et ses dérivés, tout en interdisant l’usage des sacs plastiques.

