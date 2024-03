Qui est Bouchra Abdou, la militante qui a dédié sa vie au soutien des femmes victimes de viol(VIDEO)

À l’occasion du 8 mars, qui coïncide avec la Journée internationale de la femme, Le Site Info a mis en lumière les histoires de ces femmes qui se sont distinguées dans différents domaines. Des femmes marocaines qui grâce à leur compétence ont réussi à inscrire leurs noms en lettres d’or et à laisser leur empreinte dans des domaines qui étaient pendant plusieurs années réservés exclusivement à la gente masculine.

Parmi ces femmes, on retrouve Bouchra Abdou. Présidente de l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté, Bouchra Abdou est l’une des militantes qui ont rapidement réussi à se faire un nom dans le milieu des droits de l’homme au Maroc. Ceci est intervenu notamment grâce à son courage et son soutien aux femmes victimes de viol.

Bouchra Abdou est parmi les militantes qui se trouvent en permanence en première ligne pour défendre les droits des femmes marocaines. Vidéo.