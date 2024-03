Ramadan: les prix des légumes reculent au Maroc

A une semaine du mois de Ramadan, les prix des légumes ont connu une baisse importante dans les différents marchés de gros du Maroc, au grand bonheur des consommateurs.

Contacté par Le Site info, Mohamed Alaoui, le trésorier de l’association des professionnels des marchés de gros, a confirmé cette baisse, précisant que les prix des légumes oscillent actuellement entre deux et trois dirhams, à l’exception des petits pois.

«La pomme de terre coûte entre deux et trois dirhams, la tomate trois dirhams, la carotte deux dirhams, l’oignon 2,5 dirhams et les petits pois sept dirhams», a souligné Alaoui. Il a toutefois affirmé que les prix pourraient repartir à la hausse dans les prochains jours à cause du retard des pluies et la flambée des tarifs des graines de légumes.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.