Visa Schengen : vers la hausse des frais en 2024

Et si les frais de visas devenaient encore plus chers en 2024 ? La commission européenne a lancé le 02 février dernier un projet dans lequel elle demande aux contributeurs de livrer leur avis sur une révision des frais de visas en 2024.

« Conformément au code des visas, la Commission a évalué la nécessité d’adapter le montant des droits de visa et a conclu qu’il convient de le porter à 90 EUR pour les adultes et à 45 EUR pour les enfants. Ce calcul est fondé sur le taux d’inflation dans l’Union et l’évolution des traitements des fonctionnaires nationaux au cours des trois dernières années », peut-on lire sur le site de la Commission européenne.

Le projet vise donc une augmentation de 12.5% des frais de visa. Le montant adopté jusque-là est de 80 euros pour les adultes et 40 euros pour les enfants.

Les citoyens européens auront donc le droit d’exprimer jusqu’au 1er mars prochain leur avis sur cette potentielle augmentation des tarifs du visa. Elle prendra par la suite la décision d’adopter où rejeter le projet.