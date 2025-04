Visa pour la France: l’attribution automatique des rendez-vous généralisée

TLScontact, le centre chargé de la gestion des demandes de visa pour la France, met fin à la fraude. Un nouveau système d’attribution de rendez-vous a en effet été déployé pour le renouvellement des visas ordinaires visés et des visas de circulation.

Ce changement concerne les visites familiales, les visites privées, les déplacements scientifiques et professionnels, les stages salariés, les voyages culturels, artistiques, scientifiques et sportifs et les employés au service d’un ressortissant étranger ou français.

Dans un communiqué, TLScontact indique qu’il faut d’abord remplir le formulaire de demande de visa sur le site France-Visas, s’inscrire sur le site de TLScontact et remplir les informations requises.

«Une fois votre demande validée, un message de confirmation s’affichera, indiquant que votre demande est bien prise en compte et placée dans une file d’attente. Un nombre limité de demandeurs se verra attribuer un rendez-vous dans un délai de 60 jours. Si vous êtes sélectionné(e), vous recevrez un email de pré-réservation de rendez-vous. Vous devrez payer les frais de service dans le délai indiqué dans l’email pour confirmer votre rendez-vous», explique le centre de visas.

Le centre précise que cette initiative s’inscrit «dans la continuité d’un projet pilote mené avec succès à Rabat à l’automne 2024, qui vise à garantir un accès plus équitable aux rendez-vous pour tous les demandeurs légitimes. Une réponse technologique et stratégique à un phénomène qui pénalise chaque année des milliers de demandeurs ».

«Depuis plusieurs années, TLScontact constate la montée d’un marché parallèle alimenté par des acteurs malveillants utilisant des ruses technologiques pour réserver des créneaux dès leur ouverture. Ces rendez-vous sont ensuite revendus à des prix élevés à des demandeurs légitimes, pourtant censés y accéder gratuitement via la plateforme officielle. Malgré la mise en œuvre de solutions avancées de cybersécurité, CAPTCHA renforcés, surveillance du trafic, authentification OTP, les fraudeurs adaptent sans cesse leurs méthodes», souligne-t-on.

N.M.