Vols dans les voitures à Casablanca: un algérien et sa femme placés en garde à vue

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté d’Anfa, à Casablanca, ont interpellé, ce week-end, un ressortissant algérien et son épouse marocaine, âgés respectivement de 48 et 28 ans, pour leur implication présumée dans plusieurs vols dans des véhicules.

La première mise en cause a été interpellée en flagrant délit de vol à l’intérieur d’une voiture dans le district d’Anfa, en utilisant un appareil électronique qui empêche le propriétaire de la voiture d’en fermer les portières lorsqu’il la quitte, avant que les investigations intensives sur le terrain ne permettent d’identifier et d’interpeller le deuxième mis en cause, son mari Algérien, qui s’est avéré l’auteur de plusieurs opérations de vol dans des voitures en utilisant le même mode opératoire dans la ville de Mohammedia, ainsi que d’autres quartiers de Casablanca, indique une source sécuritaire.

Les perquisitions réalisées dans le domicile des mis en cause ont permis la saisie de plusieurs appareils utilisés dans ces vols, ainsi qu’une grande collection d’effets personnels, de bijoux et d’appareils électroniques constituant le butin de ces activités criminelles, relève la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par la brigade de police judiciaire du district d’Anfa sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclu-t-on.

EI