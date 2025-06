Casablanca se mobilise contre les rats et les insectes

Les autorités de Casablanca ont lancé une large campagne de désinsectisation et de dératisation dans plusieurs quartiers de la métropole.

Selon une source de Le Site info, l’opération a consisté à appliquer des insecticides pour lutter contre la prolifération des insectes, comme les mouches et les moustiques, des cafards, des rats et des souris.

Ce sont des employés des bureaux municipaux d’hygiène de Casablanca qui se sont chargés de cette campagne de désinsectisation, menée dans plusieurs zones de la ville, apprend-t-on.

Les Casablancais ont d’ailleurs loué cette initiative qu’ils ont jugée nécessaire pour lutter contre l’invasion des insectes, des cafards et des rats, surtout pendant la saison estivale. Plusieurs s’étaient plaints, en effet, de la prolifération des cafards et des insectes nuisibles dans la majorité des quartiers et avaient appelé les services compétents à intervenir en urgence pour répandre des insecticides au niveau du réseau d’assainissement.

N.M.