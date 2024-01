Sécurité alimentaire : le Maroc partage sa vision au GFFA

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a pris part à la conférence des ministres d’agriculture organisée le 20 janvier 2024 dans le cadre de la 16ème édition du Forum Mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture (GFFA) qui se tient du 17 au 20 janvier 2024 à Berlin sous le thème « systèmes alimentaires de demain : œuvrer ensembles pour un monde sans faim ».

Cette conférence est la plus grande conférence mondiale des ministres de l’agriculture, à laquelle participent environ 70 ministres de l’Agriculture, des représentants de haut niveau de plus de 10 organisations internationales telles que la FAO, l’OCDE, l’OMC et la Banque Mondiale. Elle a pour objectif la formulation d’une position politique commune sur les questions à l’ordre du jour et d’alimenter le débat international sur les politiques agricoles et alimentaires.

La rencontre de cette année porte sur les systèmes alimentaires de demain dans un contexte marqué notamment par les crises climatique et géopolitique, qui ont fortement aggravé l’insécurité alimentaire et mis en évidence la nécessité de doubler les efforts pour une transition vers des systèmes agroalimentaires efficaces, résilients et durables.

Dans son intervention lors de la table ronde tenue dans le cadre de la conférence, portant sur le thème « Promotion de la production durable », le ministre a indiqué que la promotion de la production durable est au cœur des stratégies sectorielles agricole et halieutique mises en place durant la dernière décennie, grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, consolidant l’ambition du Maroc en matière de souveraineté et de sécurité alimentaires et de résilience des secteurs agricole et halieutique.

Le Maroc a pu mettre en place une approche intégrée, ayant pour objectif central d’assurer la disponibilité alimentaire et de promouvoir le développement durable de l’agriculture et de la Pêche, en veillant à la protection des ressources naturelles à travers leur utilisation rationnelle.

Pour réussir le pari de la promotion de la production durable, ces stratégies reposent principalement sur deux leviers ; un financement ciblé et durable et un soutien accru à la recherche et l’innovation du système productif.

Il a ajouté que le Royaume du Maroc n’a ménagé aucun effort dans le cadre de l’action climatique et la transformation des systèmes alimentaires à l’international pour atteindre les objectifs de développement durable pour l’élimination de la pauvreté et de la faim.

Le Ministre a lancé un appel sur l’urgence et la nécessité de mesures collectives, concrètes et ambitieuses, à travers notamment, des investissements adaptés et ciblés, et un soutien technique pour une agriculture résiliente et durable, pour concourir à la transformation des systèmes alimentaires, à la sécurité alimentaire et à la résilience économique des agriculteurs.

Rencontres bilatérales

En marge du Forum, le Ministre a tenu des rencontres bilatérales avec le Ministre Fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture et le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la Côte d’Ivoire.

Ces rencontres ont porté sur l’échange des points de vue sur les enjeux liés à la sécurité alimentaire et les perspectives de renforcement de la coopération avec ces pays.

La bilatérale avec le Ministre Fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, M. Cem Özdemir, a été marquée par la signature d’un accord de mise en œuvre se rapportant à la deuxième phase du projet de Dialogue Technique Agricole et Forestier (DIAF) Maroco – Allemand, établi dans le cadre de coopération bilatérale entre les deux ministères.

Le projet DIAF porte sur les thèmes de l’agriculture biologique, de la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles et forestières (OPAF) et de la planification et du contrôle forestier. Il vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel de promotion et de suivi de la production agricole biologique durable, la professionnalisation des OPAF et la gestion durable et multifonctionnelle des forêts.