Lancement de la Campagne Agricole 2024/2025 dans la région Fès-Meknès

Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), a officiellement lancé la campagne agricole 2024/2025 depuis la plaine du Saiss, dans la région Fès-Meknès, le 26 octobre 2024.

L’événement a rassemblé diverses autorités, dont les gouverneurs de Meknès et d’El Hajeb, le président de la Région, ainsi que des représentants de la COMADER, des fédérations interprofessionnelles et du Crédit Agricole du Maroc, indiquant l’importance de la coordination entre les acteurs agricoles.

Pour renforcer la production de céréales et de légumineuses, le ministère a mis en place des mesures spécifiques. Environ 1,26 million de quintaux de semences certifiées seront distribués à des prix subventionnés. Cette initiative inclut des incitations pour les cultures fourragères et de nouvelles légumineuses afin de promouvoir la rotation des cultures et diversifier les cultures alimentaires. Un programme national d’irrigation est également en cours pour atteindre 1 million d’hectares d’ici 2030, avec un plan de semis direct ciblant 260.000 hectares cette année.

Dans la filière sucrière, les autorités visent à stabiliser les cultures avec des objectifs de 45.000 hectares de betteraves et de canne à sucre. Pour encourager les producteurs, les prix d’achat ont été revalorisés de 80 DH par tonne pour la betterave et de 70 DH pour la canne. Concernant les légumes, le ministère assure un soutien pour les semences de tomate, d’oignon et de pomme de terre, avec l’objectif de stabiliser l’approvisionnement du marché.

La consolidation des filières animales est également une priorité avec des subventions sur l’alimentation pour le bétail laitier et des mesures pour encourager l’importation de bovins. Un programme d’abreuvement du bétail dans les zones affectées par le déficit hydrique se poursuit, avec la distribution de fourrages subventionnés et l’installation de points d’eau pour répondre aux besoins des éleveurs.

Pour financer cette campagne, le Crédit Agricole du Maroc a alloué une enveloppe de 12 milliards de dirhams. Ce soutien financier vise à accompagner les agriculteurs dans l’achat de semences, d’engrais et d’autres intrants, garantissant ainsi le bon déroulement de la saison agricole.