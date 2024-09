TGV : Berlin et Paris reliées dès décembre prochain

Berlin et Paris seront reliées, à partir du 16 décembre prochain, par une ligne à grande vitesse (LGV) directe, permettant de parcourir les 1.000 km séparant les deux capitales européennes en seulement 8 heures.

Les détails de cette nouvelle liaison ont été dévoilés par la compagnie ferroviaire allemande, la Deutsche Bahn (DB), et son homologue française, la SNCF, lors de la 14e édition d’InnoTrans, le plus grand salon mondial consacré aux transports et à la mobilité ferroviaire, qui s’est ouvert mardi à Berlin. Première liaison de jour directe entre les deux capitales, cette nouvelle ligne reliera Berlin à Paris en passant par Francfort, Karlsruhe et Strasbourg.

Les billets seront proposés à partir de 59,99 € en 2e classe et 69,99 € en 1re classe. Le service sera assuré par des trains à grande vitesse allemands (ICE), avec un départ quotidien de Berlin à 11h54 et une arrivée à Paris à 19h54.

Dans l’autre sens, les départs de Paris se feront à 9h55 pour une arrivée à Berlin à 18h03. Cette nouvelle LGV Berlin-Paris portera à 26, contre 24 actuellement, le nombre total de liaisons quotidiennes entre la France et l’Allemagne.