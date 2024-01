Gad El Maleh arrête les réseaux sociaux et raconte son expérience

L’artiste marocain Gad El Maleh a fait une confidence lors d’un récent entretien. Le célèbre humoriste de 52 ans a confié qu’il a arrêté les réseaux sociaux depuis six semaines et que cela a changé sa vie.

« C’est une expérience formidable. Je vis, je ne suis pas la même personne, et je crois comprendre qu’il y a dans notre société ceux qui vivent la vraie vie et ceux qui vivent le monde des réseaux sociaux », souligne Gad El Maleh. « L’immédiaté des réseaux sociaux empêche de penser, empêche d’échanger, elle empêche même de faire des erreurs et devient trop élogieuse », ajoute Gad El Maleh.