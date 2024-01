Port Tanger-Med: une grosse opération de trafic de drogue tombe à l’eau

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tanger, en coordination avec les services de la sûreté nationale au Port Tanger-Med, ont mis en échec, mardi, une opération de trafic international de drogues dures et procédé à la saisie d’une tonne, 488 kg et 80 grammes de cocaïne.

Cette opération qualitative a été menée en étroite coordination avec les services sécuritaires espagnoles, dans le cadre des relations de coopération opérationnelle conjointe pour la lutte contre les opérations de trafic international de cocaïne et la neutralisation des dangers et menaces des réseaux du crime organisé transfrontalier, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette quantité de cocaïne, composée de 1.277 plaquettes, a été saisie dans un conteneur à bord d’un navire de transport maritime battant pavillon d’un Etat européen, en provenance d’un des ports d’un pays d’Amérique du sud et à destination d’un port turc, ajoute la même source.

Parallèlement, les services de la police judiciaire mènent une enquête sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau criminel et déterminer ses ramifications et connexions régionales et internationales, conclut le communiqué.

S.L.