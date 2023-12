Nouvelle variante de la covid-19 : doit-on s’inquiéter ?

Khalid Ait Taleb a tenu à rassurer les Marocains après la propagation, dans plusieurs pays, de la variante JN.1, une nouvelle souche de la covid-19.

Lors d’une séance de questions réponses au sein du Parlement, le ministre de la Santé et de la protection sociale a indiqué que cette nouvelle variante, d’après les recherches, n’est pas dangereuse, contrairement aux rumeurs qui circulent.

De son côté, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, a souligné qu’il s’agit d’un variant plus contagieux mais sans virulence particulière.

L’expert précise que ce variant provoque des symptômes similaires à celles d’Omicron : fièvre, toux, mal de gorge, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, diarrhées, vomissement, perte de gout ou d’odorat…

En parallèle, Dr Hamdi a assuré que cette nouvelle souche, au cas où elle arrive au Royaume, ne devrait pas constituer un risque pour les Marocains. «Elle s’ajoutera aux autres maladies hivernales comme la grippe saisonnière et les infections à VRS »; a-t-il affirmé. Le médecin appelle toutefois les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques de se faire vacciner contre la covid-19 pour se protéger et éviter de développer une forme plus grave du virus.

H.M.