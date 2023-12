Clap de fin de la 4ème édition du « Global Influencers Summit »

Après trois éditions couronnées de succès en 2016 et 2017 à Marrakech, puis en 2019 à Essaouira, le sommet international des Influenceurs, « THE GLOBAL INFLUENCERS SUMMIT (GIS), » a fait son comeback trois ans après la pandémie de Covid-19, dans la Capitale du Souss, Agadir, du 7 au 10 décembre 2023 dernier au Hilton Taghazout Bay Beach & Resort.

Sous la houlette duDr. Nawal Houti, CEO de Brand Factory et Présidente du GIS, l’édition 2023 du GIS a été inaugurée par M. Salaheddine Benhammane, Président du Conseil Régional du Tourisme d’Agadir Souss Massa, et M. Noureddine BOURCHICH, Délégué Régional du Tourisme d’Agadir. Cette quatrième édition a rassemblé 60 influenceurs marocains et internationaux, plus de 37 intervenants experts de l’influence et du digital, et 8 modérateurs qui se sont relayés pendant 2 jours pour échanger et débattre devant un parterre de plus de 250 participants, autour de la thématique d’actualité : « Digital Influence & Soft Power, Libérez le pouvoir d’influence. »

GIS 2023, faire rayonner Agadir et plus encore !

Organisé par l’agence conseil en communication, RP et Influence, Brand Factory, le Global Influencers Summit (GIS) est devenu un rendez-vous incontournable depuis sa première édition en 2016. Initialement axé sur la montée en puissance du blogging, il s’est ensuite orienté vers les influenceurs et créateurs de contenu qui, grâce à leur impact et leur communauté sur les réseaux sociaux, ont su captiver l’attention des marques et des entreprises. Aujourd’hui, l’influence numérique s’étend aux enjeux cruciaux tels que l’innovation, le sport, le tourisme, le développement durable et les défis humanitaires. Le GIS s’est donc donné pour ambition d’accompagner le développement et la professionnalisation de ce nouveau domaine de la communication digitale, en l’occurrence l’Influence digitale.

En cette période où le Maroc fait face à d’importants défis tels que l’organisation de la CAN 2025, du Mondial 2030, et la nécessité de rayonner pour attirer les investisseurs et les touristes, le GIS se positionne comme un acteur clé du dispositif de communication global déployé par le Royaume. Le thème du GIS Agadir 2023, « Digital Influence & Soft Power/ Libérez le pouvoir d’influence ! », reflète cette nouvelle orientation.

Plus de 30 millions de followers visés pour l’édition 2023

Pour cette 4ème édition, toute l’élite de la communication digitale, incluant les influenceurs, créateurs de contenu, les professionnels du digital, les marques, les médias, etc., s’est réunie pour participer aux travaux du Sommet. Avec une audience de plus de 30 millions de followers, la présence d’influenceurs nationaux et internationaux de renommés dans les domaines de la responsabilité sociale, du voyage, de l’économie, du sport, de l’art & culture, du lifestyle, etc., a fait rayonner la région d’Agadir et plus largement le Maroc sur les réseaux sociaux pendant 3 jours, permettant à l’édition 2023 de réussir son grand retour avec un cachet exceptionnel !

Un programme pour décortiquer les dernières tendances !

Pendant 2 jours, plus de 250 participants ont pris part aux panels, keynotes et ateliers, où des experts du digital, du tourisme, des réseaux sociaux, de l’IA et de l’influence ont échangé sur des thématiques telles que l’influence positive, le marketing territorial, les contenus inspirants et impactants des créateurs de contenu, le True engagement, les stratégies d’influence, le marketing d’influence à l’épreuve des algorithmes, la monétisation, les nouveaux challengers en matière de réseaux et de modes de communication, …. Un programme riche et diversifié où l’Intelligence Artificielle s’est invitée, annonçant que le futur est dans l’AI Marketing !

Une soirée de Gala aux couleurs berbères

Pour finir en beauté et vanter les charmes de la perle du Sud, une soirée berbère a clôturé le Sommet, mettant en lumière le patrimoine culturel de la ville.