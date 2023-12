Vital Radiology : la révolution de l’imagerie médicale au Maroc en marche (VIDEO)

Le groupe Oncorad vient d’opérer une révolution dans le domaine de la radiologie digitale via l’inauguration de son nouveau centre baptisé : Vital Radiology, qui utilise notamment les dernières innovations technologiques en matière de diagnostic, dont l’intelligence artificielle.

Situé à Casablanca, Vital Radiology s’étale sur une superficie de 441 m2 et a nécessité un budget global de 40 millions de dirhams. Selon le management du groupe, la mise en place de Vital Radiology s’inscrit dans une démarche de proximité des services de santé post-Covid tout en assurant des diagnostics de haute-précision et des soins personnalisés.

Ce centre high-tech propose une large gamme de prestations : IRM 1.5T, mammographie, échographie doppler vasculaire, scanner, Multibarette 64, Tomosynthèse, radiologie conventionnelle, radiologie interventionnelle.

Le nec plus ultra des appareils de radiologie

La performance de Vital Radiology réside à ne pas s’y tromper dans sa gamme d’appareils de radiologie hypersophistiqués. Des appareils de dernière génération qui permettent notamment un diagnostic de haute-précision en un temps record. Parmi eux, le tout-récent mammographe-tomosynthèse, présenté en mars 2023 à Viennes, qui « permet d’effectuer une imagerie du sein en 3D pouvant diagnostiquer des petites lésions à un stade précoce et ainsi effectuer un dépistage efficace des lésions cancéreuses du sein en un temps très court », nous a indiqué Dr. Fatim-Ezzahrae Badie, radiologue spécialisée en mammographie au sein de Vital Radiology.

Pour sa part, Pr. Redouane Semlali, président de Oncorad Groupe, nous a précisé sur-place que grâce à ces appareils, « les scanners peuvent être effectués en 30 secondes et les IRM en 10 minutes et sont précises au-delà de la précision et de la taille d’une machine classique tout en livrant un rendu rapide. » Il ajoute « toutes nos prestations respectent la tarification nationale de référence qui figure dans les conventions nous liant avec les assurances et les mutuelles et le patient ne paie pas un dirham de plus. »

Une meilleure offre de soins

Permettre une meilleure offre de soins aux marocains, telle est la motivation du président de Oncorad Groupe. Le président de l’Association nationale des cliniques privées nous a indiqué que la mise en place de son dernier centre de radiologie, à Casablanca, s’inscrit dans une démarche participative à la dynamique de refonte du système de santé initiée par le Souverain.

« Il est question d’améliorer l’offre de soins au Maroc en mettant en place des segments de santé de haute expertise et surtout de rapprocher l’offre de soins aux citoyens. Le groupe renforce son positionnement à travers plusieurs villes et à travers plusieurs quartiers de forte densité de population et de capillarité médicale. Avec la généralisation de l’assurance-maladie, le reste à charge consiste dans les frais de déplacement. On peut effectuer une radio à 200 dhs et prendre un taxi au même prix », nous a indiqué Redouane Semlali.