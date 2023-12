Vers une hausse du salaire des enseignants ? La réponse de l’Exécutif attendue mercredi

Younes Firachine, secrétaire général du Syndicat national de l’éducation, a révélé qu’une augmentation des salaires des enseignants d’une valeur de 3.000 dirhams a été proposée, dans le cadre des efforts visant à répondre aux revendications formulées par ces derniers.

Firachine a souligné ce jeudi, après la rencontre qui a réuni les syndicats les plus représentatifs au comité ministériel créé pour suivre le dossier des professeurs, que le montant reste seulement une proposition, et il a déclaré que les syndicats écouteront mercredi prochain la réponse du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances.

Le porte-parole a indiqué dans une déclaration aux médias que la proposition reste négociable entre les syndicats et le gouvernement représenté par le comité tripartite formé par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du budget, et le ministre de l’Intégration économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Affaire à suivre.