Promotion du Made in Morocco : une stratégie bien ficelée

Le Maroc s’est résolument engagé sur la voie de la promotion active du «Made in Morocco» à l’échelle internationale, une démarche façonnée par d’importants investissements et une coordination étroite entre les institutions clés.

Le Maroc a clairement mis le cap sur une démarche proactive pour promouvoir le «Made in Morocco» à l’international. Cela se concrétise à travers des investissements substantiels et une coordination étroite entre les acteurs concernés. Les budgets conséquents alloués à cette entreprise reflètent la volonté délibérée du gouvernement de transformer la réputation économique du pays sur la scène mondiale. Au cœur de l’économie marocaine, l’industrie agroalimentaire s’épanouit, tirant profit du climat favorable à l’agriculture et de la diversité géographique du pays. Ces atouts naturels, combinés à une vision stratégique axée sur l’internationalisation, font du Maroc un acteur clé dans le secteur agro-industriel mondial. Le dynamisme et la résilience du secteur sont évidents, non seulement à travers ses impressionnants 17 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, mais également par la création de plus de 161.000 emplois. Cela témoigne de l’impact positif de l’industrie sur le tissu socio-économique du pays. Dans sa quête d’internationalisation, le Maroc a attiré l’attention d’entreprises étrangères, séduites par le potentiel du marché et les incitations gouvernementales. Cette attractivité s’explique également par des initiatives novatrices visant à promouvoir le label «Made in Morocco» sur la scène mondiale.

La promotion bat son plein

Un élément clé de cette stratégie est le budget de promotion de l’Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Morocco Foodex – EACCE), qui s’élève à 110 millions de dirhams par an pour les exercices 2024, 2025 et 2026, selon le rapport sur les EEP accompagnant le projet de loi de Finances de l’année prochaine (PLF-2024). Rappelons dans ce sens que le budget «Promotion» de l’EACCE, prévu en 2022 pour 112 MDH, a été réalisé à hauteur de 88% (soit 98 MDH). Celui de 2023, établi à 108 MDH, a été réalisé, à fin mai 2023, à hauteur de 20% (soit 22 MDH) pour des prévisions de clôture de 101 MDH. Le programme de promotion de 2023 du Morocco Foodex, structuré autour de l’ouverture de nouveaux marchés, de la consolidation de la position du Maroc sur les marchés classiques, et de l’utilisation du numérique pour renforcer l’attractivité de la marque Maroc à l’export, démontre une vision globale et proactive du développement de l’agro-industrie. En parallèle, la signature d’un protocole d’accord du ministère des Finances avec la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé, souligne l’engagement du Maroc à renforcer ses exportations et à promouvoir l’inclusion financière. Les 200 millions de dollars mobilisés dans le cadre de cet accord reflètent l’ampleur des ambitions du pays sur la scène internationale.

Un accompagnement complet

Morocco Foodex, en tant qu’acteur central de la promotion des exportations agroalimentaires marocaines, déploie des efforts considérables pour renforcer la notoriété des produits à l’échelle mondiale. La participation aux salons professionnels internationaux, les séminaires de sensibilisation et les formations des conseillers à l’export contribuent à élargir les horizons et à établir des partenariats fructueux. Les campagnes de communication spécialisées, menées par Morocco Foodex, ne se contentent pas de promouvoir les produits agroalimentaires, mais mettent également en lumière la sophistication de la chaîne de valeur, soulignant le professionnalisme déployé à chaque étape du processus, de la production à l’exportation. Enfin, la coopération nationale et internationale de Morocco Foodex, caractérisée par des échanges continus d’informations et de savoir-faire, des missions d’appui et une expertise étrangère, contribue à hisser l’industrie agroalimentaire nationale vers de nouveaux sommets.

Cap’export, facilitateur clé pour les exportateurs marocains

Lancé en mars 2017, Cap’export, le centre d’accompagnement des petits et moyens exportateurs, vise à soutenir les opérateurs nationaux souhaitant s’aventurer sur le marché international. Investi de missions variées, le centre oriente les primo-exportateurs, offre un appui pour l’obtention de l’agrément Morocco Foodex, informe sur les conditions d’accès aux marchés, anime des formations pratiques, et réalise des diagnostics à l’export. Pour renforcer l’orientation des primo-exportateurs, un site web convivial a été mis en place, fournissant des informations sur les conditions réglementaires et tarifaires pour l’accès aux marchés internationaux.

Ce site détaillera également la taille du marché des pays cibles. Il se concentre sur les principales exportations agroalimentaires marocaines, établissant une liste de 300 couples produits/marchés prioritaires, et ce, en rassemblant continuellement des données sur les produits exportés et les marchés cibles. Le Maroc s’affirme comme un acteur agro-industriel de premier plan, conjuguant habilement ses ressources naturelles avec des initiatives stratégiques, des partenariats internationaux et des investissements judicieux pour propulser ses produits agroalimentaires sur la scène mondiale. Un succès qui renforce la position du Maroc en tant que plaque tournante compétitive pour sourcer, transformer et exporter des produits agroalimentaires de qualité.

Développement du commerce équitable

La promotion du commerce équitable est une tendance croissante dans l’agro-industrie. Le Maroc s’inscrit dans cette dynamique en mettant en avant des pratiques agricoles durables, des méthodes de production respectueuses de l’environnement et en assurant des conditions équitables pour les travailleurs agricoles. Ces initiatives renforcent la réputation du Royaume en tant que fournisseur responsable.

Maryam Ouazani & Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO