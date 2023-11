Allemagne : consulat mobile en faveur des Marocains de Munich

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Consulat général du Royaume du Maroc à Francfort a organisé, les 04 et 05 novembre, un consulat mobile à Munich, en Bavière, au profit des Marocains résidant dans ce Land.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger visant à rapprocher les services consulaires et administratifs des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, indique le Consulat dans un communiqué.

Ce consulat mobile a permis aux Marocains établis à Munich de bénéficier d’un ensemble de services consulaires et administratifs comme la délivrance des passeports et de la carte nationale d’identité, la légalisation de documents et l’enregistrement des naissances.

En marge de ce déplacement, le consul général, Khalifa Ait Chaib, a tenu une réunion de communication avec des responsables d’associations marocaines actives dans le Land de Bavière. Il a été convenu, lors de cette réunion, d’établir des mécanismes pratiques de communication directe entre ces associations et le Consulat Général concernant toutes les questions touchant aux membres de la communauté marocaine établie dans cette région, précise le communiqué.

Cette réunion a été l’occasion aussi de mettre en avant les efforts inlassables déployés par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour poursuivre l’amélioration et la modernisation des services consulaires et sociaux dans le cadre du rapprochement de ces services et de la simplification des démarches administratives.