Grèves des enseignants: les parents d’élèves protestent devant les écoles

Certains parents et tuteurs d’élèves se sont joints aux enseignants grévistes, protestant contre le nouveau statut unifié, et appellent le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à assumer ses responsabilités.

Et selon des données en possession de Le Site info, des parents et des tuteurs d’élèves de villes, comme Marrakech et Safi, ont organisé des sit-in protestataires, devant les établissements scolaires où étudient leurs enfants, à cause des grèves répétitives des enseignants.

Dans le même sillage, l’Alliance nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves avait précédemment exprimé ses craintes quant à la situation qui prévaut au sein du secteur de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et ses répercussions sur les apprenants.

Et dans un communiqué, l’Alliance a appelé le Département de Chakib Benmoussa à l’adoption d’une approche participative et à l’écoute de tous les intervenants, dont les parents et tuteurs d’élèves.

De même que l’Alliance a appelé à l’organisation d’un forum national ou seront présentés toutes les instances éducationnelles et pédagogiques, en vue de l’amélioration de l’école marocaine et la sortie de la situation actuelle où se débat le secteur de l’enseignement.

Larbi Alaoui