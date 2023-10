Maroc: de nouvelles grèves vont encore paralyser l’école

Le secteur de l’éducation nationale continue à vivre ses plus mauvais jours et à être paralysé depuis que les enseignants et les cadres de l’enseignement, refusant catégoriquement le nouveau statut unifié, organisent grève sur grève.

Le pourcentage de la participation à ces mouvements contestataires est très éloigné entre les chiffres du ministère de mutuelle qui avance un pourcentage ne dépassant pas 30% et ceux des grévistes qui assurent que la participation a atteint 90%.

Et à ce propos, les enseignants du secondaire qualifiant ont annoncé l’organisation de grèves nationales à partir du mardi 31 octobre pour le même motif de leur refus catégorique du nouveau statut unifié. Et dans un communiqué, la Coordination nationale des professeurs du secondaire qualifiant a révélé organiser une grève nationale mardi 31 octobre et les 1er et 2 novembre

Ceci, simultanément avec l’organisation de sit-in protestataires au sein des établissements et devant les directions provinciales jeudi 2 novembre, ainsi que la poursuite du débrayage partiel de deux heures, le matin et l’après-midi, pendant le restant de la semaine.

