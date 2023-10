FIFM: le jury de la 20ème édition dévoilé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival International du Film de Marrakech a dévoilé, vendredi, la composition du jury de sa 20e édition, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023.

Neuf personnalités d’exception et de renommée mondiale composent le jury de cette 20e édition dont la présidence sera assurée par l’actrice et productrice américaine oscarisée Jessica Chastain, indique un communiqué de la Fondation du Festival, précisant qu’à ses côtés, on retrouvera l’actrice iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgård et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.

« Ensemble, ils mettront à profit leur singularité et leur expertise pour départager les 14 films en compétition officielle », ajoute le communiqué, faisant observer que le jury de cette 20e édition, qui représente 8 pays et 5 continents différents, est à l’image du Festival International du Film de Marrakech, une manifestation qui célèbre la diversité de la création cinématographique mondiale.

Le jury annoncera son palmarès lors de la cérémonie de clôture du Festival, prévue le samedi 2 décembre 2023.

Il décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition, dédiée à la découverte de cinéastes du monde.