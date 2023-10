La vérité sur la prétendue « perte » de quantités de sang collectées en faveur des victimes du séisme

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a formellement démenti la « disparition » de quantités de sang dont les citoyens ont fait don au profit des victimes du terrible séisme du vendredi 8 septembre, ayant frappé plusieurs régions du Royaume, dont la province d’Al Haouz, située au centre du pays.

Ainsi, lors de la séance des questions orales, à la Chambre des représentants, Khalid Ait Taleb a balayé d’un revers de main les rumeurs fallacieuses colportées lâchement à ce sujet, au moment où soutien inconditionnel et entraide nationale sont, et devront être, les seuls maîtres mots, pendant et après la situation dramatique qu’a vécue notre pays.

Khalid Ait Taleb a aussi confirmé que l’opération de dons de sang s’est déroulée selon une stratégie bien étudiée au niveau des centres de transfusion sanguine, au nombre de dix-sept, qui ont accueilli les citoyens. Il a également assuré que l’opération de livraison aux différents points hospitaliers, qui avaient grandement besoin de sang, s’est déroulée de façon judicieuse, évitant toute perte possible.

Ce sont 55.000 citoyens, femmes et hommes, qui se sont portés donneurs, un nombre enregistré pour la première fois, et dont 60% sont originaires des quatre Régions du Royaume suivantes: Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Marrakech-Safi, a révélé le ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Celui-ci a précisé, par la même occasion, que l’opération de dons de sang au niveau des centres de transfusion sanguine a permis la garantie de l’approvisionnement continu en poches de sang, ainsi que le transfert de ces dernières dans tous les sites de soins aux victimes du séisme.

Larbi Alaoui