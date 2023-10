Noufissa Benchehida critiquée pour un shooting photos

De nombreux utilisateurs d’Instagram ont tiré à boulets rouges sur l’actrice marocaine Noufissa Benchehida, et ce, pour des photos jugées « trop suggestives » et qui n’auraient pas dû être publiées, selon ces internautes.

L’artiste a en effet partagé avec ses fans et followers, via son compte officiel Instagram, une série de photos, sous forme d’enregistrement vidéo, qui la montre arborant des vêtements que de nombreuses personnes ont considéré comme « aguichants et sexy ».

Dans tous les cas, Noufissa Benchehida a veillé à ne pas autoriser des commentaires sur ses photos Instagram. Avec ces nouvelles photos, l’actrice ne fait que persister et signer puisqu’elle est coutumière de faits semblables, dont le dernier est une vidéo qui la montre en train de danser et qui lui a valu des attaques de toutes parts.

