Trophée Tilila : l’Égalité dans la publicité au cœur de l’édition 2023

La 5e édition du Trophée Tilila, Prix pour une publicité égalitaire, s’est achevée par la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue ce jeudi au Studio des Arts Vivants de Casablanca devant un parterre de personnalités du secteur de la communication, annonceurs, agences, représentants des médias, ainsi que des leaders d’opinion et des partenaires institutionnels.

C’est la campagne initiée par l’annonceur MIA et réalisée par l’agence JAWJAB qui s’est vue décerner à l’unanimité le Prix du Jury. Un choix justifié par l’engagement et la prise de position de la marque pour bousculer les mentalités.

Le Prix d’Honneur, quant à lui, a été attribué à CIH BANK et à l’agence RAPP, tandis que le Prix Coup de Cœur a été octroyé à INWI et à l’agence SHEM’S.

En compétition, dix spots publicitaires sélectionnés pour leur engagement créatif au service d’une représentation positive des femmes dans la publicité. Ceux-ci ont été départagés par un jury constitué de personnalités reconnues pour leurs compétences professionnelles et leur engagement en faveur de l’égalité femme-homme : Nabil Ayouch, réalisateur, réputé pour ses longs métrages traitant de questions sensibles liées à la condition des femmes au Maroc. Latefa Ahrrare, comédienne, metteuse en scène et activiste culturelle, directrice de l’ISADAC. Amal Chafai, professionnelle des études en recherche sociale et évaluation des politiques publiques, Basma El Hijri, scénariste et journaliste, spécialiste des questions de genre et d’image, Nawal El Aidaoui, ingénieure, entrepreneure et dirigeante sportive, Nawfel Bensari, patron d’une agence de communication et ex-vice-président de l’UACC.

Pour le traditionnel Hommage rendu lors de la cérémonie Tilila, les organisateurs ont choisi, pour cette édition de saluer l’extraordinaire parcours des Lionnes de l’Atlas qui ont su convaincre le grand public de la place conquise par les femmes dans le monde du football et de la parité du « Maroc qui gagne ».

L’édition 2023 a été également marquée par l’attribution du Prix Tililab, le concours dédié aux jeunes créateurs qui étaient amenés cette année à créer des spots vidéos de 30 secondes sous le thème de « l’engagement et la solidarité des jeunes durant le séisme ». Parmi les cinq groupes en lice, le Prix a été attribué conjointement aux groupes « Coupinates », constitué de Rhafes Inas, Lamrani Basma et Draia Ibtissam, ainsi que « Creators », composé de Sekrati Kawtar, Boulboul Asma et Riad Omar.