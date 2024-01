Thêatre : la pièce « Ave César », au Studio des Arts Vivants à Casablanca 

C’est une comédie romantique, remplie de tendresse et de fous rires, qui inaugurera la 13e édition des Théâtrales, le 18 janvier, au Studio des Arts Vivants à Casablanca. Écrite par Éric Laugérias et Raphaël Poitier, «Ave César» transporte le public dans l’univers d’un couple, Didier et Corinne, unis depuis 25 ans, et qui décident, le temps d’un week-end, de sauver leur vie amoureuse de la routine conjugale.

Que diriez-vous de passer le week-end prochain en compagnie de Didier et Corinne, un couple marié depuis 25 ans qui, dans une tentative de raviver leur amour endormi, décident de passer un week-end à deux dans un hôtel chic et branché ? Si vous êtes partant, n’attendez pas un instant de plus et réservez votre place au Studio des Arts Vivants, le 18 janvier, pour assister à la comédie romantique «Ave César !», jouée brillamment par Frédéric Bouraly et Christelle Reboul.

Pleurs, fous rires et confessions intimes

«Ave César !» raconte surtout la volonté d’une femme, Corinne, de sauver son couple et sa peur de ne plus être aimée et désirée. Elle a l’idée de proposer à son mari de s’évader à deux le temps d’un week-end pour échapper à la routine du quotidien et des enfants.

De son côté, Didier, lui, n’aime pas les questionnements. Il croit au couple, au quotidien et à la pérennité du choix fait il y a 25 ans. L’idée de Corinne s’avère être ingénieuse puisque le week-end permet au couple de raviver sa flamme et de revivre son idylle entre pleurs et fous rires, confessions intimes, danses endiablées, tendresse et colère.

Une mise en scène dynamique

Grâce à une mise en scène dynamique, les deux acteurs s’engagent dans des dialogues à la fois drôles et touchants, au cœur du couple et de sa longévité. Frédéric Bouraly et Christelle Reboul offrent aux spectateurs un jeu sincère et vrai tout-au-long de quatre-vingt-dix minutes d’émotions. Éric Laugérias et Raphaël Poitier, les auteurs de la pièce, invitent les spectateurs à partager émotionnellement la situation que traverse le couple et leur tend le miroir de leur propre couple afin de s’inspirer et de s’interroger eux aussi.



Un avant-goût

Pour cette 13e édition, Top Event Production met l’accent sur la continuité d’un événement culturel de premier plan, et promet une programmation qui saura séduire un large public. Saluée par la critique et jouée avec succès dans plusieurs pays, «Ave César» s’annonce comme un avant-goût du talent et de la qualité des productions attendues cette année par les Théâtrales.

À noter que les Théâtrales ont présenté plus de 90 spectacles, offrant une palette éclectique de divertissement, du théâtre de vaudeville, des comédies représentant le meilleur du théâtre parisien, ainsi que des productions nationales et des shows d’humour inédits.