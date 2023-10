Tensions à Gaza: la RAM fait une nouvelle annonce

Suite à l’escalade à Gaza, la RAM a annulé d’autres vols en provenance et à destination de Tel Aviv.

«À la lumière de la situation actuelle en Israël, Royal Air Maroc annule ses vols AT228 du 14, 15, 16, 17 et 18 octobre et AT229 du 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 2023 », a annoncé la compagnie aérienne ce jeudi.

La RAM propose aux passagers, détenteurs de billets à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à bord des vols annulés, un seul changement gratuit, selon la disponibilité, de et vers Tel Aviv pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol initial, ou le remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

« Les clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant l’annulation de leur vol. Nous invitons les passagers à consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section « gérer ma réservation » du site web RAM : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation. Nous invitons les passagers dont les vols ont été annulés, de ne pas se présenter à l’aéroport et de contacter leur point de vente initial ou le call center RAM pour bénéficier des dispositions proposées », conclut la compagnie.

H.M.