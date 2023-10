Tensions à Gaza: début de la réunion présidée par le Maroc

Les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, présidée par le Maroc, ont débuté, mercredi au Caire, pour examiner les actions politiques à entreprendre aux niveaux arabe et international afin de mettre fin à l’escalade dans les territoires palestiniens et cesser de prendre les civils pour cible.

La réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a été convoquée par l’État de Palestine et le Royaume du Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, qui, sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, a appelé à la tenue de cette réunion.

La délégation marocaine comprend également l’ambassadeur du Maroc en Égypte, Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, et le directeur de l’Orient, du Golfe, des Organisations arabes et islamiques relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Akhrif. Cette réunion ministérielle examinera l’action politique aux niveaux arabe et international pour mettre un terme à la détérioration de la situation dans la bande de Gaza, ainsi qu’à la dangereuse escalade qui menace la sécurité et la stabilité dans la région.

S.L.