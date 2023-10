Casablanca s’offre un centre psychiatrique universitaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre psychiatrique universitaire l’Eucalyptus, structure relevant de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura, ouverte récemment, vient renforcer l’offre sanitaire dans la métropole, et consolider l’effort de lutte contre l’addictologie.

Intervenant lors d’une conférence, tenue à l’occasion de l’inauguration de ce centre, Pr. Ahmed Bennana, Directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI, a souligné que ce Centre s’inscrit en droite ligne des Hautes directives et orientations royales concernant le chantier de la refonte du système national de la santé, notamment dans sa composante diversification de l’offre de soins.

« C’est un centre à la fois de la maladie mentale et psychiatrique, mais aussi d’addictologie », a-t-il relevé lors de cette conférence organisée sous le thème: « La santé mentale au cœur d’un écosystème hospitalo-universaire : enjeux de soins et de formation », affirmant que cet établissement vient renforcer l’offre de soins dans le secteur de l’addictologie « qui n’est pas suffisante ».

De son côté, Roukaya Benjelloun, professeur agrégée en psychiatrie et directrice du Centre l’Eucalyptus, a indiqué que cette conférence inaugurale coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la santé mentale.

Pr Benjelloun a souligné l’importance de l’introduction de l’approche santé mentale tôt dans le cursus de formation de tous professionnels de la santé afin de permettre un diagnostique rapide dans le but de mieux gérer la santé mentale des patients, notant que tous les cursus prodiguer à l’Université Mohammed VI (UM6) aboutissent à l’initiation à la santé mentale.

Elkhansa Layoussifi, professeur assistante de psychiatrie à l’UM6, a, de son côté, présenté les troubles à l’usage de substances psycho-active, les nouveautés en matière de substances psycho-active, ainsi que les nouveautés en matière de substances addictives.

Pour sa part, le professeur assistant de psychiatrie à l’UM6, Youssef Housni Ouazzani Touhami a abordé les enjeux liés à la santé mentale chez l’enfant et l’adolescent, soutenant que les chiffres au niveau national et international sont « très alarmant, puisque 10 à 20% des enfants et adolescents souffrent de troubles psychiatriques ».

Ce centre, qui est affilié à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI relevant de la fondation Mohammed VI des Sciences et de la santé, s’engage à prodiguer des soins de pointe dans le domaine de la santé mentale, en accord avec les avancées scientifiques les plus récentes, assurent ses responsables.

Cette structure s’inscrit parfaitement dans le chantier Royal relatif à la refonte du système de santé national, notamment dans sa dimension de diversification de l’offre de soins.

En effet, l’offre de soins complète du Centre Psychiatrique Universitaire l’Eucalyptus, répond aux besoins des patients à travers des consultations en ambulatoire pour assurer un suivi régulier et personnalisé des patients, une attention particulière aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents, en offrant des consultations adaptées à leur âge et à leurs besoins, mais aussi des consultations dédiées aux adultes, permettant ainsi de résoudre différents problèmes liés à leur santé mentale.

Le Centre est équipé de 53 chambres et suites réparties sur trois étages, garantissant une prise en charge hospitalière complète et adaptée aux besoins individuels, ainsi que d’un service des urgences psychiatriques, garantissant ainsi une prise en charge complète et rapide des patients en situation de crise.

L’équipe, à la fois universitaire et multidisciplinaire, se compose d’enseignants en psychiatrie, de psychiatres expérimentés, de psychologues, de pédopsychiatres, d’infirmiers, ainsi que d’autres professionnels de la santé mentale, tels que psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes.

S.L.