Le ministre Abdellatif Ouahbi porte plainte contre Abderrahim Manar Slimi

Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, a déclaré avoir porté plainte contre le professeur universitaire et directeur du Centre atlantique d’études stratégiques et d’analyse de sécurité, Abderrahim Manar Slimi.

Le ministre et secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a décidé de recourir à la justice contre le professeur universitaire, en raison d’une publication sur Facebook dans laquelle Abderrahim Manar Slimi s’indigne contre la déclaration du ministre concernant l’aide algérienne au Maroc.

L’analyste politique avait estimé que les déclarations du ministre de la Justice sont « très dangereuses » : « Le ministre de la Justice est-il devenu un ministre au-dessus de tous les ministères ? En quelle qualité déclare-t-il à la chaîne Al Arabiya que le Maroc accepte l’aide algérienne ? Le ministre de la Justice connaît-il ou non les implications d’une telle déclaration ? Ne lui a-t-on pas dit que le régime militaire algérien a fait la fête avec une fanfare aux frontières quelques heures après le tremblement de terre ? Personne ne l’a informé que certains Algériens célèbrent cette tragédie sur les réseaux sociaux ? », s’interroge Abderrahim Manar Slimi.

Pour sa part, Abdellatif Ouahbi nie avoir dit que le Maroc a accepté l’aide de l’Algérie pour les opérations de secours pour le séisme d’Al Haouz.

« J’ai été sollicité par la chaîne de télévision Al-Arabiya et j’ai fait une déclaration sur la situation suite au séisme, explique-t-il. Et à aucun moment, je n’ai prononcé le mot Algérie. Dans son commentaire, la chaîne m’a fait dire ce que je n’ai pas dit et quand je leur ai demandé des explications, le journaliste a commencé à bafouiller qu’il s’était référé à une agence de presse arabe où, dit-il, il a puisé la déclaration qu’il m’a prêtée », a souligne Ouahbi dans une déclaration à Maroc Hebdo.

Le dossier est donc porté entre les mains de la justice. Affaire à suivre.