Voici la date de la rentrée scolaire 2023-2024 au Maroc

Les vacances, c’est fini! Le ministère de l’Education nationale, du Présolaire et des Sports a annoncé que la rentrée scolaire 2023-2024, au Maroc, aura officiellement lieu le lundi 4 septembre prochain. Ceci, pour les cycles primaire, secondaire, collégial, secondaire qualifiant, ainsi que pour les classes préparatoires du brevet de technicien supérieur (BTS).

Dans un communiqué, le Département de Chakib Benmoussa a aussi fixé le vendredi 1er septembre comme date où le personnel de l’administration éducative, les inspecteurs, les cadres chargés de la gestion des affaires matérielles et financières, l’orientation et la planification éducative, les cadres de soutien éducatif et social, ainsi que les cadres administratifs communs, devront rejoindre leur lieu de travail.

Quant aux enseignants, ils rejoindront tous leur lieu de travail le samedi 2 septembre, alors que la rentrée des apprenants aura lieu le lundi 4 du même mois. Bonne rentrée à tous!

L.A.