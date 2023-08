Chauffeurs marocains bloqués au Niger: où en est la situation ?

Mustapha Chaoun, le président de l’Union africaine des organisations du transport et de la logistique, a donné des nouvelles des chauffeurs marocains bloqués au Niger suite au coup d’état perpétré le 26 juillet dernier dans le pays.

Contacté par Le Site info, Chaoun a confié que trois chauffeurs et un assistant marocains sont bloqués dans la ville de Gaya et souhaitent se rendre au Burkina Faso, précisant que leur situation ne suscite pas d’inquiétude. Toutefois, ils n’ont plus de moyens pour survivre, ce qui nécessite une intervention urgente pour les sauver.

«L’un des chauffeurs marocains bloqués se rend chaque jour à l’hôpital à bord d’un motocycle pour recevoir les soins nécessaires contre les piqûres de moustiques », souligne-t-il.

Le président précise également que tous les chauffeurs sont incapables de quitter ou accéder au territoire nigérien vu la décision de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest de fermer leurs frontières en guise de soutien au président Mohamed Bazoum.

« Les chefs d’armées de ces pays se sont réunis récemment à Accra, au Ghana, afin de préparer une intervention militaire pour restaurer le pouvoir au président Bazoum. Plusieurs décisions ont été prises mais n’ont pas encore été dévoilées. Ils ont également effectué une visite au Niger», explique notre source.

Chaoun a aussi indiqué que l’Union africaine suit de près la situation au Niger et espère que les efforts diplomatiques en cours permettront de régler la situation des chauffeurs bloqués dans le pays.

H.M.