inwi lance une opération de nettoyage des plages à travers le Maroc

L’opérateur global, inwi, lance une campagne de nettoyage de plage dans 7 villes du Royaume, dans le cadre de son programme « Dir iddik ». Étalée jusqu’à fin août, cette initiative à la fibre citoyenne vise avant tout à sensibiliser la population à la préservation de nos plages.

Avec la participation de plus de 450 bénévoles, cette action sera ouverte à tous les citoyens souhaitant s’impliquer dans cette noble cause. Pour s’inscrire, les intéressés peuvent se rendre sur le site diriddik.ma et rejoindre l’une des actions programmées sur les différentes plages concernées par cette opération.

Réaffirmant la posture de inwi en tant que marque citoyenne et engagée, cette campagne intégrera également une série d’activités ludiques pour les participants. Des séances de yoga, de chant et de danse seront organisées spécialement pour les enfants. De plus, diverses autres activités seront proposées tout au long de la campagne, telles que des matchs de football, des ateliers avec les enfants, le « Plogga » qui allie le jogging au ramassage des déchets, ainsi que des ateliers de tri des déchets et de recyclage. Toutes ces activités visent à impliquer la communauté dans une démarche écoresponsable et solidaire.

Pour mener ces actions de nettoyage des plages, inwi fait appel aux associations partenaires du programme « Dir iddik », notamment : La Ligue de la Jeunesse pour le Développement et la Solidarité (Nador), l’association Big Heart (Casablanca), l’Association Marocains solidaires sans frontières (Oujda), L’Association Abir Sabil (Safi), l’association Al-Safa pour l’Environnement et le Développement (Agadir), et l’Association Planète Verte (Laayoune).

Lancée en 2011, l’opération Dir iddik fédère aujourd’hui plus de 72.000 bénévoles, plus de 200 associations partenaires et compte à son actif plus de 700 projets déployés au fil des années partout au Maroc. Aussi, au fil des années, les actions Dir iddik ont permis notamment de réhabiliter 74 associations, de rénover 16 quartiers et aussi d’aménager 50 classes connectées dans le rural.