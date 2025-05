Acteur engagé dans le développement de l’écosystème entrepreneurial au Maroc, inwi lance « inwi innov Connect », une série de workshops collaboratifs réunissant des startups innovantes et les équipes internes de l’opérateur. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de « inwi innov », le programme d’Open Innovation de inwi, et vise à favoriser une collaboration directe et efficace avec l’écosystème entrepreneurial national.

À travers « inwi innov Connect », inwi souhaite renforcer sa démarche d’Open Innovation en connectant ses équipes métiers à des startups à fort potentiel, afin de co-construire des projets innovants et d’explorer de nouvelles applications technologiques. Parmi les thématiques abordées lors de ces workshops figurent les applications de l’intelligence artificielle dans les télécoms ainsi que l’étude des synergies entre l’opérateur global inwi et les startups pour le développement des offres destinées aux PME. Ces rencontres permettent de stimuler la créativité, d’identifier des solutions concrètes à des problématiques métiers et d’accélérer la mise en œuvre de produits et services innovants.

Au-delà de ces workshops, inwi collabore étroitement avec les startups issues de ses différents programmes et porteuses de solutions à forte valeur ajoutée. À ce jour, plus de 200 bons de commande ont été initiés par les équipes internes de inwi, concrétisant ainsi une volonté réelle d’intégrer les innovations locales dans les projets de l’opérateur. Ces collaborations sont facilitées par un processus fast-track, qui permet de passer rapidement de la définition du besoin à la concrétisation de l’offre.

Depuis sa création, inwi œuvre activement à la construction et au développement de véritables écosystèmes créatifs dans des domaines variés tels que l’éducation, le gaming, ou encore l’inclusion financière. L’objectif est clair : contribuer à l’émergence d’un vivier de startups dynamiques, capables de concevoir des produits et services à forte valeur ajoutée.

inwi propose à ces startups un accompagnement structuré en trois temps : inspirer et sensibiliser, former et accompagner, puis concrétiser et favoriser la croissance. Ce dispositif global permet d’appuyer les entrepreneurs à chaque étape clé de leur développement et d’assurer un soutien durable et impactant.

Avec « inwi innov Connect », inwi réaffirme son rôle de catalyseur de l’innovation au Maroc et son engagement constant pour un écosystème entrepreneurial prospère, agile et résolument tourné vers l’avenir.