inwi célèbre l’été avec une offre « max débit »

inwi lance une promotion sur son offre « étoile 3 »(*3), dédiée à l’internet mobile, afin d’offrir à ses clients (avec ou sans abonnement) une expérience estivale avec un maximum de débit à l’occasion de l’été.

Cette offre généreuse en data, mise en place par l’opérateur global, vise avant tout à accompagner cette demande croissante des marocains en connectivité surtout durant la période estivale.

Les clients inwi pourront bénéficier du double du volume data lorsqu’ils effectuent une recharge internet « *3 » d’un montant minimum de 30 dirhams. En effet, une recharge de 30 dirhams pendant la période promotionnelle offrira désormais 6 Go d’internet au lieu de 3 Go, valables pendant 14 jours. De même, une recharge de 50 dirhams offrira 10 Go d’internet au lieu de 5 Go, valables pendant 30 jours.