Pétards de Achoura: les autorités poursuivent leur mobilisation

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade antigang relevant de la préfecture de police de Settat, ont procédé, mercredi après-midi, à l’interpellation d’un individu âgé de 29 ans, soupçonné de possession et de trafic de feux d’artifices et de pétards de contrebande, apprend-on de source sécuritaire.

Le mis en cause a été interpellé au niveau d’un point de contrôle à l’entrée de la ville de Settat, à son arrivée à bord d’un taxi. Les fouilles effectuées ont permis la saisie de 36.619 unités de pétards et de feux d’artifice qui étaient en possession du mis en cause, ajoute-t-on de même source.

L’individu en question a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’interpeller les éventuels complices.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts constants et soutenus déployés par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour lutter contre le trafic de matériaux explosifs, dont l’usage représente un grave danger pour la sécurité des personnes et de leurs biens.

S.L