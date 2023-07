« Morocco, The Green Kingdom » : Le potentiel énergétique du Maroc mis en avant

À l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, 2M diffusera le documentaire “Morocco, The Green Kingdom”, un film-rétrospective d’une durée de 75 minutes consacré au développement par le royaume d’une stratégie nationale axée sur les énergies propres.

Ce choix stratégique, opéré sous l’impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a positionné le royaume en tant que précurseur dans ce domaine, à l’échelle régionale, continentale et mondiale.

En investissant très tôt, dès 2009, dans les énergies renouvelables et en développant des infrastructures solaires et éoliennes nécessaires à la transition énergétique, le Maroc apporte des réponses concrètes à la crise énergétique mondiale. Pour cela, le pays s’est doté d’une vision claire, d’une politique proactive et de l’ensemble des mécanismes réglementaires et institutionnels y afférant, pour promouvoir les investissements dans l’économie verte.

Cette stratégie, soutenue au plus haut niveau de l’État, a permis de renforcer la souveraineté énergétique nationale et d’explorer toutes les potentialités des ressources naturelles en misant sur le dessalement de l’eau de mer et plus récemment, sur le développement d’une filière marocaine de l’hydrogène vert, considéré comme l’énergie de demain.

Raconter l’évolution énergétique du Maroc

Pour mieux raconter la vision marocaine de l’énergie renouvelable, le documentaire “Morcocco, The Green Kingdom” remontera aux années 1960, lorsque le royaume a misé sur l’hydroélectricité et la construction de barrages. Il s’agira ensuite de dérouler étape par étape l’évolution énergétique au Maroc pour expliquer la pertinence des choix du Royaume de se tourner vers les énergies propres à travers plusieurs axes : de quelle manière le Maroc a pu tirer le meilleur des Éléments ? Comment fonctionnent les centrales solaires, les parcs éoliens, les barrages hydroélectriques et les unités de dessalement ? Comment et pourquoi la production de l’hydrogène vert révolutionnera le secteur énergétique national ?

En plus d’apporter des réponses à toutes ces interrogations, le documentaire mettra aussi en avant l’apport de la recherche scientifique et de la formation dans ce chantier.

Pleins feux sur des projets stratégiques

Plusieurs projets structurants, mis en place pour accompagner la révolution énergétique nationale, seront détaillés dans ce film documentaire, à l’image du programme d’investissement vert du Groupe OCP (2023-2027) pour lequel le groupe a mobilisé 130 MMAD d’investissement pour la production l’hydrogène vert à partir d’énergies propres.