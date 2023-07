Casablanca: la police fait tomber un trafiquant de pétards et de fumigènes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la sûreté nationale relevant du district de police Al Fidaa à Casablanca ont interpelé, mardi soir, le propriétaire d’un local commercial âgé de 40 ans, pour une affaire relative à la possession et la commercialisation de 2.100 unités de pétards et fumigènes de contrebande.

Le suspect a été interpellé dans son local commercial sis quartier Al Fidaa à Casablanca, rapporte une source sécuritaire, précisant que la perquisition des lieux a abouti à la saisie de 2.100 unités de pétards et fumigènes de contrebande dont certains, très dangereux, ont été utilisés dans de violentes agressions physiques.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de cette affaire et dévoiler les ramifications potentielles de cette activité criminelle, fait savoir la même source.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la sûreté nationale en vue d’assécher les sources de trafic et de commercialisation des pétards et fumigènes, en particulier ceux utilisés dans les actes de vandalisme, de violence et des agressions physiques, conclut le communiqué.

