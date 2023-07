Abdelmounim El Messaoudi : “Nous évitons autant que possible de transférer le fardeau financier de la formation à nos étudiants”

Résolument engagé dans l’enseignement-recherche à but non lucratif, l’EIGSI, établissement privé français, implanté au Maroc depuis 2006, assure en parallèle une excellente employabilité à ses lauréats avec 96% de taux d’insertion à moins de 4 mois après leur diplomation.

Quelles sont les options de financement disponibles pour les étudiants de l’EIGSI Casablanca ?

Établissement d’enseignement supérieur privé français implanté au Maroc depuis 2006, l’EIGSI gère une activité d’enseignement-recherche à but non lucratif. Notre budget de fonctionnement est principalement assuré par les frais de scolarité. L’ensemble des revenus de l’école est réinvesti dans le développement des activités pédagogiques, le déploiement des locaux et matériels, et la qualité de l’encadrement assuré par nos ressources humaines afin de permettre à nos élèves-ingénieurs d’apprendre dans les meilleures conditions et dans un contexte favorable à la réussite de leurs études supérieures. Afin de faciliter au maximum le financement de leurs études à nos étudiants, nous proposons deux types de paiement, soit au comptant, en début d’année, qui leur permet de bénéficier d’une petite réduction sur les frais de scolarité ; soit par échéances, via des versements trimestriels, afin d’échelonner le paiement sur l’année scolaire.

Votre école propose-t-elle des bourses, des prêts étudiants ou d’autres formes d’aides financières ?

Chaque année des bourses d’études sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants méritants rencontrant d’importantes difficultés financières et ayant passé au minimum une année au sein de l’établissement. Certaines bourses attribuées peuvent parfois couvrir jusqu’à 50% des frais de scolarité. Afin d’encourager l’excellence, nous octroyons également aux jeunes bacheliers visant une inscription en 1ère année, des bourses d’excellence partielles, pour les candidats ayant obtenu des mentions «Bien» et «Très bien» au baccalauréat. Certaines de ces bourses pouvant être renouvelées d’année en année, si l’étudiant maintient son niveau d’excellence tout au long de son cursus à l’EIGSI Casablanca.

Y a-t-il des programmes de travail-études ou d’apprentissage à l’EIGSI Casablanca qui permettent aux étudiants de financer leurs études tout en acquérant de l’expérience professionnelle ?

Malheureusement, ce volet au Maroc n’est pas encore réglementé. Mais c’est un sujet qui devient prioritaire pour les écoles de l’enseignement supérieur, pour le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et pour les entreprises, qui en expriment fortement la demande. Il devient primordial de pouvoir proposer au Maroc de la formation par apprentissage, parcours gagnant-gagnant pour l’étudiant qui se fait rémunérer et financer sa formation par l’entreprise, et celle-ci qui investit sur le long terme, sur un apprenti qui aura accumulé une grande expérience au sein de l’entreprise et sera immédiatement opérationnel en cas de recrutement suite à sa diplomation.En attendant la mise en place de l’apprentissage au Maroc, nos étudiants EIGSI ont tout de même la possibilité, au travers des 50 semaines de stages minimum obligatoires (56 semaines recommandées), selon les entreprises, de pouvoir bénéficier d’une indemnisation de stages, notamment pour les expériences plus longues et professionnalisantes de 4e et 5e année (Stage élève-ingénieur et PFE).Par ailleurs, les élèves-ingénieurs EIGSI, qui font le choix de poursuivre une filière sur notre campus en France pour les deux dernières années du cursus, ont également la possibilité de faire leur 5e année en contrat de professionnalisation, et donc d’être rémunérés et de se faire financer leur année d’étude par l’entreprise.

Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui hésite à suivre des études d’ingénieur en raison du coût de la formation ?

Pour un établissement, former un ingénieur représente un coût de plus de 100.000 dirhams par an par étudiant. Au sein de l’EIGSI, nous nous efforçons d’éviter autant que possible de transférer le fardeau financier de la formation à nos étudiants, en pratiquant des frais de scolarité cohérents, et qui sont intégralement réinvestis dans le financement d’une formation de qualité. Au regard de l’excellente employabilité de nos lauréats – 96% trouvent un emploi moins de 4 mois après leur diplomation -, il est nécessaire que l’étudiant considère le coût financier de sa formation comme un investissement sur le long terme. L’ingénierie est un secteur qui ne souffre pas du chômage car nous manquons cruellement d’ingénieurs au Maroc et dans le reste du monde. Faire ce choix de carrière c’est s’assurer un passeport pour l’emploi.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO