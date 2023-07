Écoles : quid des critères d’excellence ?

Pour les étudiants soucieux de leur avenir, le choix d’une école renommée et d’une formation de qualité est un impératif. Les raisons pour lesquelles il est essentiel d’en être conscient sont nombreuses.

Savoir dans quelle école étudier et quelle formation suivre revêt une importance capitale pour celles et ceux qui veulent avoir une bonne carrière professionnelle. Il n’est pas sans rappeler que les employeurs sont très soucieux de l’établissement d’origine et la qualité de la formation suivie lorsqu’ils évaluent les compétences et les qualifications d’un candidat. Mais qu’est-ce qu’une bonne école ?

L’épanouissement des apprenants, priorité absolue

Le choix d’une formation bien structurée est un impératif pour un étudiant qui veut poursuivre des études de qualité. Plusieurs caractéristiques déterminent la qualité de la formation qu’offre un établissement d’excellence. En plus de l’excellence académique, qui comprend un programme de formation solide, un corps professoral de qualité et donc compétent et expérimenté, une bonne école est aussi celle qui offre un environnement d’apprentissage positif, inclusif et stimulant. Dans un établissement d’excellence, l’épanouissement des apprenants est une priorité. Par ailleurs, une bonne école dispose des ressources et infrastructures nécessaires pour soutenir l’apprentissage. Cela peut inclure des bibliothèques bien garnies, des laboratoires scientifiques équipés, des équipements sportifs, des salles de classe spacieuses et adaptées aux besoins des étudiants, ainsi que des technologies éducatives modernes. Ces ressources et infrastructures adéquates favorisent un environnement propice où les apprenants peuvent explorer, expérimenter et développer leurs compétences. En outre, une bonne école encourage également le développement social et émotionnel des étudiants. Elle favorise la collaboration, le respect mutuel, l’inclusion et la diversité. Des activités extrascolaires variées, telles que des clubs, des sports, des arts ,et des projets communautaires, offrent aux élèves des opportunités d’exploration et d’épanouissement au-delà des cours traditionnels.

Crédibilité du diplôme

Au-delà de l’engagement envers l’excellence académique, des enseignants qualifiés et passionnés, des ressources et infrastructures adaptées, ainsi qu’un environnement d’apprentissage inclusif et stimulant, il y a aussi d’autres caractéristiques essentielles à prendre en compte pour qu’une école puisse offrir une éducation de qualité et permettre aux élèves de se développer pleinement sur les plans académique, social et émotionnel. Il s’agit de reconnaissance du diplôme par l’État, mais qu’est-ce que cela signifie ? C’est le Guide des concours au Maroc qui répond à cette question. Selon la plateforme, le ministère de l’éducation, à travers sa Commission de coordination de l’enseignement supérieur privé (COCESP), distingue entre 3 types d’établissements : les établissements d’enseignement supérieur autorisés par l’État marocain, les établissements avec filières accréditées par l’État et les établissements avec diplôme reconnu par l’État.

Une procédure rigoureuse

Les établissements d’enseignement supérieur autorisés par l’État reçoivent leur agrément du ministère de tutelle, sur avis de la COCESP et après examen des dossiers administratifs, techniques et pédagogiques. Dans ces conditions, le respect d’un cahier des charges est de mise. Le changement de classification ou des ses éléments fondamentaux d’un établissement, de même que son extension, sont soumis à la même procédure. Pour les établissements avec filières accréditées par l’État, l’accréditation d’une filière est une reconnaissance de sa qualité. Elle est accordée pour une durée déterminée. C’est l’établissement qui doit formuler la demande d’accréditation. Et c’est au ministère de statuer en se basant sur un cahier des charges strict, ajoute la plateforme. Concernant enfin les établissements avec diplôme reconnu par l’État, les parchemins délivrés par ces établissements sont visés par un président de l’université désigné. Ces diplômes sont admis en équivalence avec des diplômes nationaux. La liste des établissements est publiée chaque année par le ministère de l’Éducation et fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel. Les diplômes obtenus avant la publication au B.O. (voir date effet – année universitaire) ne sont pas automatiquement reconnus et doivent faire l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du ministère. La reconnaissance est attribuée par établissement et non pas pour tout le réseau de l’école (présence dans plusieurs villes). Il est possible que certaines écoles obtiennent des reconnaissances pour l’un de leur établissement sans que pour autant le reste des établissements ne soit reconnu, conclut le guide.

Khadim Mbaye / Les Inspirations ÉCO