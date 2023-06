Accès à l’eau potable. Lydec mobilise ses équipes à Sidi Bernoussi (VIDEO)

La Lydec a procédé au renforcement du réseau d’eau potable au niveau de Hay Al Amal, à Sidi Bernoussi à Casablanca. Le chantier, qui s’étend sur 3000 mètres, a été réalisé à traves la mise en place d’un canal de 110 millimètres en PVC, ainsi que 250 points de liaisons.

La Lydec indique que le chantier rentre dans le cadre de ses projets de proximité visant à rénover le réseau d’eau potable et l’amélioration du flux disponible dans la zone précitée. Le budget du projet s’élève à 2,70 millions de dirhams et profitera à 750 clients et 4.000 habitants au niveau de Hay Al Amal.

La Lydec a initié un plan d’action pour l’année 2023, comptant 166 projets à travers la capitale économique. Lesdits chantiers portent sur la rénovation et la consolidation du réseau d’eau potable, ainsi que la mise en place de différentes installations concernant l’infrastructure. Une enveloppe de 135 millions de dirhams HT (dont 42 MDH dédiés au renforcement et la rénovation du réseau d’accès à l’eau potable) a été mobilisée en ce sens.